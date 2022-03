Covid: 489 bresciani contagiati in 24 ore, i nuovi casi Comune per Comune

I contagi continuano a diminuire a Brescia, come in tutta la Lombardia. In tutta la regione sono stati accertati 4.266 nuovi casi: 489 nel Bresciano, dove ormai l’incidenza si attesta a quota 269 casi ogni 100mila abitanti. Sono i dati del bollettino regionale reso noto sabato sera.

Buone notizie arrivano anche dagli ospedali, dove calano i ricoverati, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Attualmente sono 930 i lombardi positivi al Covid ricoverati: 81 in gravi condizioni in rianimazione. La triste conta delle vittime si aggiorna di altri 32 decessi per coronavirus, segnalati nelle ultime 24 ore. Nessun decesso nella nostra provincia: non succedeva dal 30 dicembre.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 122 Comuni. Nel dettaglio: