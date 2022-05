Covid, 760 bresciani contagiati in un giorno: i Comuni più colpiti

La curva del contagio è in discesa decisa, forse definitivamente (ma se ne riparla in autunno, purtroppo): sono 760 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 5.777 in sette giorni con una media di 825 casi al giorno, in calo del 4,8% sui sette giorni e del 16,1% sui sette precedenti. L'incidenza (in calo) si attesta a quota 463 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 6.362 i nuovi positivi, 43.954 in sette giorni con una media di 6.279 contagi al giorno, in calo del 4,9% sui sette giorni e del 16,9% sui sette precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: al 5 maggio sono 1.216 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 1.226) e di questi 37 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine 22 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, nessuno in provincia di Brescia: la media mobile è ora di circa 25 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 143 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

123 a Brescia,

22 a Desenzano,

21 a Lumezzane,

19 a Chiari,

17 a Lonato,

15 a Gussago, Ospitaletto,

14 a Concesio,

13 a Montichiari, Palazzolo,

12 a Ghedi,

11 a Castelmella, Darfo Boario Terme, Salò,

10 a Borgosatollo, Flero, Leno, Manerbio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia