Covid: boom di positivi, 6.140 bresciani contagiati e due decessi in 24 ore

Le curve del contagio schizzano sempre più verso l’alto: in Lombardia, e a Brescia, si registra ancora un record giornaliero di contagi. Nella giornata di mercoledì 5 gennaio sono stati 51.587 i nuovi positivi registrati in tutta la regione, a fronte di 214.700 tamponi processati. Tasso di positività altissimo: un tampone su 4 risulta positivo.

L’attenzione resta puntata sugli ospedali che per ora reggono la pressione. Nelle ultime 24 ore i nuovi ricoveri sono stati 108 e non si è registrato alcun ingresso in terapia intensiva. Le persone attualmente ricoverate sono 2.646 di cui 226 in Rianimazione. Sono state 47 le vittime accertate per coronavirus: tra questi anche due bresciani di casa in città e a Ghedi.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano sono 6.140 i nuovi positivi, oltre 31 mila in dieci giorni con una media di 3.600 al giorno. L’incidenza si attesta a quota 2.019 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In provincia di Brescia si registrano nuovi contagi in praticamente tutti i comuni. Questi i più colpiti: