Covid, boom di contagi: 377 in 24 ore. I nuovi casi Comune per Comune

Anche la settimana appena conclusa conferma la tendenza al rialzo della curva dei contagi: +23,4% dal 29 novembre al 5 dicembre rispetto alla settimana dal 22 al 28, addirittura +28,8% in provincia di Brescia. Più 22.6% anche per quando guarda i ricoverati Covid in ospedale, al 5 dicembre 1.079 in tutta la Lombardia di cui 124 in gravi condizioni in terapia intensiva: lo stesso giorno di un anno fa, dopo un mese di zona rossa, si contavano ancora 7.359 pazienti Covid ricoverati in Lombardia, e 111 decessi in sole 24 ore.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale. Sono 377 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 2.119 in sette giorni (mai così tanti dal 16 aprile) con una media di 303 casi al giorno, in aumento del 4,8% sui sette giorni (sabato era +1,4%, venerdì +3,3%) e del 6,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 170 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In Lombardia sono 2.628 i positivi, 16.624 in sette giorni (mai così tanti dal 13 aprile) con una media di 2.375 casi al giorno, in aumento dello 0,8% sui sette giorni (sabato era +6,9%, venerdì +4,1%) e del 7,8% sui sette giorni precedenti. Sono 8 i decessi per Covid in tutta la regione, nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 109 Comuni. Nel dettaglio:

91 a Brescia,

16 a Desenzano del Garda,

15 a Lonato del Garda,

9 a Cologne, Orzinuovi,

8 a Gardone Valtrompia, Rezzato,

7 a Nave, Ospitaletto, Toscolano Maderno,

6 a Calvisano, Erbusco,

5 a Acquafredda, Corteno Golgi, Flero, Gussago, Lumezzane, Mazzano, Roè Volciano, Vobarno,

4 a Bagnolo Mella, Bedizzole, Botticino, Bovezzo, Castelmella, Moniga, Muscoline, Prevalle, Rodegno Saiano, Salò, Sarezzo, Sirmione,

3 a Calcinato, Chiari, Collebeato, Concesio, Leno, Montichiari, Nuvolera, Sabbio Chiese, Urago d'Oglio, Verolanuova,

2 a Capriano, Capriolo, Carpenedolo, Coccaglio, Darfo Boario Terme, Edolo, Gambara, Gottolengo, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Poncarale, Puegnago, Roncadelle, Torbole Casaglia,

1 a Adro, Agnosine, Azzano Mella, Bagolino, Brandico, Breno, Caino, Capo di Ponte, Castegnato, Castenedolo, Castrezzato, Cividate Camuno, Comezzano Cizzago, Dello, Fiesse, Gardone Riviera, Gavardo, Ghedi, Iseo, Isorella, Lodrino, Lograto, Manerba, Milzano, Montirone, Offlaga, Ome, Orzivecchi, Padenghe, Palazzolo, Passirano, Polpenazze, Ponte di Legno, Preseglie, Provaglio d'Iseo, Quinzano, Rovato, Rudiano, San Felice, San Zeno, Vallio Terme, Valvestino e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia