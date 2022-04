Covid, ricoveri in aumento e 1.499 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

Curva del contagio in calo ormai da qualche giorno, ma i numeri sono ancora significativi: 1.499 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 7.157 negli ultimi sette giorni con una media di 1.022 casi al giorno, in calo dell'1,6% sui sette giorni (lunedì era 0%, domenica -1,2%) e dell'1,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 574 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 11.666 i nuovi positivi, 57.004 in sette giorni con una media di 8.143 contagi al giorno, in calo dell'1,5% sui sette giorni e dell'1,8% sui sette giorni precedenti. Salgono ancora (di poco) i ricoveri: al 5 aprile sono 1.198 i pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 1.152, domenica 1.125) e di questi 39 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Per rendere l'idea di quanto ci ha salvato il vaccino: lo stesso giorno di un anno fa i pazienti Covid ricoverati in Lombardia erano 7.488, di cui 845 in terapia intensiva.

Sono infine 18 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore, con una media di poco superiore ai 18 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Nessun decesso segnalato in provincia di Brescia.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 168 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

255 a Brescia,

38 a Desenzano,

36 a Villa Carcina,

34 a Gussago,

30 a Montichiari, Rodengo Saiano,

27 a Roncadelle,

24 a Palazzolo,

23 a Borgosatollo,

21 a Ghedi,

20 a Torbole Casaglia,

19 a Concesio,

18 a Castelmella, Rezzato,

17 a Bagnolo Mella, Carpenedolo,

16 a Darfo Boario Terme, Lonato, Mazzano, Nave, Orzinuovi, Ospitaletto,

15 a Calvisano, Rovato,

14 a Gardone Valtrompia, Toscolano Maderno, Travagliato,

13 a Calcinato, Cologne, Erbusco, Quinzano, Sarezzo,

12 a Castenedolo, Chiari, Corte Franca, Gavardo, Manerbio, Verolanuova, Villanuova,

11 a Flero, Provaglio d'Iseo, Salò, San Zeno,

10 a Pisogne, Puegnago, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia