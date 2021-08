Covid, 67 contagi in un solo giorno: tutti i nuovi casi Comune per Comune

Nella giornata di giovedì 5 agosto, sono state trovate altre 793 persone positive al covid in Lombardia. I casi sono emersi analizzando 35.340 tamponi: il rapporto con i nuovi positivi è del 2.24%.



Nelle ultime 24 ore un solo paziente è stato dimesso dalle terapie intensiva; in tutta la regione, complessivamente, nei reparti di rianimazione ci sono 31 persone con insufficienze respiratorie critiche.



I posti letto occupati dai malati meno gravi sono invece aumentati di 7 unità, arrivando a un totale di 254. Negli ospedali lombardi ci sono in tutto 285 persone affette da SarsCov2 (6 in più rispetto a mercoledì).



Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus, che ha spezzato un'altra vita; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 33.835.

La situazione nel Bresciano

Sono 67 i nuovi positivi registrati nella nostra provincia. Oltre l'80% dei casi riguarda gli under 50, tra questi ci sono anche 12 minorenni. Con tre soli contagi giornalieri, la Valcamonica si conferma la zona meno colpita dalla variante Delta. Questi i nuovi casi Comune per Comune:

Alfianello 2

Bagnolo Mella 1

Bagolino 2

Bovezzo 1

Brescia 10

Calcinato 1

Capriano 1

Carpenedolo 3

Castel Mella 2

Castrezzato 1

Cazzago San Martino 1

Chiari 2

Concesio 1

Desenzano 2

Flero 4

Gottolengo 1

Lumezzane 3

Mairano 1

Manerba 1

Marcheno 1

Marone 1

Montichiari 1

Nuvolento 1

Padenghe 1

Paderno Franciacorta 1

Paitone 1

Palazzolo 1

Poncarale 2

Pontevico 1

Pozzolengo 1

Pralboino 1

Prevalle 1

Quinzano 1

Rezzato 3

Roe? Volciano 2

Villanuova 1

Zone 1

Cividate Camuno 1

Darfo Boario Terme 1

Edolo 1

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia