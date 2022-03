Covid: 499 bresciani contagiati e tre morti, i nuovi casi Comune per Comune

Continua a scendere la curva del contagio in Italia e in tutta la Lombardia. Stando ai numeri del bollettino Covid della Regione diffuso venerdì sera, nel Bresciano sono 499 i nuovi positivi, che diventano 3.959 in sette giorni. L'incidenza si attesta intorno ai 300 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 4.326 i nuovi positivi, 32.898 in sette giorni, tra loro anche il governatore Attilio Fontana: il presidente della nostra regione non avrebbe alcun sintomo e sarebbe risultato positivo a un tampone di routine. La situazione negli ospedali: calano ancora i ricoveri - al 4 marzo sono 983 i pazienti Covid ricoverati (giovedì erano 1.041, mercoledì 1.078) e di questi 89 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si segnalano altri 37 decessi. Tre le vittime in provincia di Brescia: abitavano a Iseo, Chiari e Vestone.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in oltre 130 Comuni. Nel dettaglio: