Covid: nuovo record di positivi, 5.501 bresciani contagiati in 24 ore

La variante Omicron può davvero far saltare il banco? I primi studi a livello internazionale sembrerebbero confermare il decorso meno severo della malattia, sopratutto tra i vaccinati (e con il richiamo meglio ancora): ci sarebbero quindi i primi segnali di una tendenza a “derubricare” l’ultima versione del Covid-19 come una forte influenza, in avvicinamento alla tanto attesa endemizzazione. Ma nel frattempo i contagi aumentano, macinando record giornalieri uno dopo l’altro. Fosse solo questo, nessun problema, anzi: è lecito chiedersi quanto sia ancora davvero utile la conta dei nuovi positivi, se non per meri motivi di statistica. Ma occhio agli ospedali, quello sì, in quelle che saranno le settimane decisive: solo in Lombardia, in 4 giorni, +432 ricoverati. Ma superata questa, è davvero finita.

Record di contagi, dicevamo, a Brescia e in Lombardia, a fronte di quasi 250mila tamponi processati in un solo giorno. Nel Bresciano sono 5.501 i nuovi positivi, 21.816 in sette giorni con una media di 3.117 al giorno, in aumento del 17,6% sui sette giorni (lunedì era +5,3%, domenica +4%) e del 23,8% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 1.749 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, appena più alta della media italiana.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono più di 50mila i positivi in un solo giorno, 224.526 in sette pari a 32.075 contagi al giorno, in aumento del 10,5% sui sette giorni e del 15,2% sui sette giorni precedenti. Sul fronte ospedali, un saldo di +180 ricoverati in sole 24 ore: al 4 gennaio sono 2.599 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione, e di questi 234 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 34 le vittime accertate per coronavirus, circa 30 al giorno negli ultimi sette giorni: tra questi anche tre bresciani di Borgo San Giacomo, Lonato e Vobarno.

I contagi in provincia di Brescia

In provincia di Brescia si registrano nuovi contagi in 200 Comuni, praticamente tutti (salvo i 5 meno abitati). Questi i più colpiti: