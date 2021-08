Covid, la curva sale ancora: 75 contagi, i nuovi casi Comune per Comune

Forse è lontano il picco di questa inedita ondata estiva, trascinata dalla variante Delta: sono ancora in salita i contagi bresciani e lombardi, con 806 positivi in 24 ore in tutta la regione (non succedeva dal 22 maggio) e 75 in provincia di Brescia (l'ultima volta, così tanti, alla fine di maggio: come sempre, i grafici a fondo pagina). Nel dettaglio, sono 370 i bresciani positivi negli ultimi sette giorni, con una media di 53 casi al giorno: la curva sale del 6% sui sette giorni e del 12,8% sui sette giorni precedenti.

L'incidenza si attesta a quota 30 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, ancora la metà rispetto al dato italiano (quello lombardo è tra i 43 e i 44). In Lombardia la curva del contagio sembra essersi già stabilizzata, ma è presto per dirlo: sta di fatto che con 4.356 positivi totali negli ultimi sette giorni, e una media di 622 casi al giorno, la crescita si attesta al 2% sui sette giorni e solo allo 0,6% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali

Riflettori puntati, ovviamente, sui carichi ospedalieri. Sono lontanissimi i giorni dello stress quotidiano che hanno accompagnato, senza eccezione, le tre ondate della pandemia nel 2020 e nel 2021. Ma anche questo è un dato: in meno di tre settimane i pazienti Covid ricoverati sono aumentati di un centinaio di unità. Sarà da vedere l'evoluzione del trend. Ad oggi, comunque, sono 279 i ricoverati Covid negli ospedali della Lombardia: di questi 32 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in circa 40 Comuni. Nel dettaglio:

21 a Brescia,

4 a Desenzano del Garda,

3 a Bovezzo, Cazzago San Martino, Nuvolento,

2 a Bagnolo Mella, Bedizzole, Borgosatollo, Brandico, Erbusco, Paitone, Rodengo Saiano,

1 a Calcinato, Calvagese, Capriolo, Castegnato, Collebeato, Cologne, Concesio, Darfo Boario Terme, Esine, Lonato, Manerbio, Montichiari, Nave, Odolo, Paratico, Passirano, Pertica Bassa, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Roè Volciano, Sale Marasino, Serle, Sirmione, Soiano, Travagliato, Villa Carcina e Vobarno.

