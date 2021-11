Covid: 90 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Record di tamponi in un solo giorno: più di 710mila in Italia, più di 143mila solo in Lombardia. La circostanza, dopo il doppio giorno festivo, ha dunque rimesso in “riga” la curva del contagio, che torna inevitabilmente verso una lieve risalita (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Ma sia chiaro, non c'è alcun paragone rispetto alle “risalite” cui ci eravamo abituati un anno fa, quando – il 3 novembre 2020 – il bollettino regionale registrava 6.804 nuovi positivi in 24 ore, a fronte di 32mila tamponi (tasso di positività al 21%) e più di 370 nuovi ingressi in ospedale in un solo giorno (c'erano già più di 5.200 pazienti Covid ricoverati solo in Lombardia).

Covid: la situazione a Brescia e in Lombardia

Un anno dopo, grazie all'ampia copertura vaccinale, i numeri vanno nell'ordine delle dieci (o venti) volte meno: sono 682 i contagiati lombardi delle ultime 24 ore, con un tasso di positività dello 0,4% sui 143.223 tamponi effettuati. Negli ultimi sette giorno sono 3.209 i positivi totali, con una media di 458 casi al giorno, in crescita del 5,5% sui sette giorni ma in calo del 3,6% sui sette giorni precedenti. In lieve aumento anche gli accessi in ospedale: al 3 novembre sono 366 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 341, lunedì 333) e di questi 49 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Nel Bresciano sono 90 i nuovi casi, 376 in sette giorni con una media di 54 contagi al giorno, in crescita del 10,2% sui sette giorni (martedì era -10,9%, lunedì +3,8%) ma in calo dell'1,8% sui sette giorni precedenti (martedì era -7,5%, lunedì +10%). L'incidenza si attesta a quota 30 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

I nuovi contagi Comune per Comune

In provincia di Brescia si registrano nuovi contagi in 44 Comuni. Nel dettaglio:

24 a Brescia,

4 a Gussago

3 a Bovezzo, Chiari, Concesio, Desenzano, Manerbio, Palazzolo, Pontevico, Sirmione, Travagliato,

2 a Calcinato, Toscolano Maderno,

1 a Acquafredda, Adro, Calvisano, Capriolo, Castegnato, Castelcovati, Cazzago San Martino, Dello, Erbusco, Esine, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Gottolengo, Iseo, Lonato, Lumezzane, Montichiari, Orzinuovi, Padenghe, Paitone, Pompiano, Quinzano, Rezzato, Rodengo Saiano, Rudiano, Salò, Tavernole sul Mella, Temù, Vobarno e Zone.



Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia