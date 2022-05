Covid, 2 bresciani morti e 1.186 contagiati: i Comuni più colpiti

Non fatevi ingannare dalla brusca risalita dei contagi (i grafici, come sempre, a fondo pagina): si tratta di un mero aggiustamento tecnico e non di un colpo di coda della pandemia. E' di fatto il ritorno alla normale contabilità dei tamponi settimanali – ovvero sei giorni più o meno regolari e un festivo in cui invece se ne processano molti meno – che era inevitabilmente “sballata” sia per le festività di Pasqua che per il 25 Aprile. Ormai da mesi gli effetti peggiori della pandemia sembrano lontani: tutto questo solo grazie ai vaccini.

I numeri del bollettino regionale. Sono ancora 1.186 i bresciani positivi al Covid, 6.881 in sette giorni con una media di 983 casi al giorno (in aumento del 12,5% sui sette giorni e del 10,9% sui sette precedenti): l'incidenza si attesta a quota 552 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.590 i nuovi positivi, 52.865 in sette giorni con una media di 7.552 casi al giorno, in aumento del 14,9% sui sette giorni e del 13,3% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 3 maggio sono 1.210 i pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 1.212) e di questi 34 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 22 decessi per coronavirus in 24 ore, tra cui due vittime a Passirano e Rezzato: la media mobile è di oltre 25 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 172 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

231 a Brescia,

28 a Desenzano,

25 a Lumezzane,

23 a Montichiari,

22 a Gussago,

19 a Chiari,

18 a Lonato, Ospitaletto,

16 a Castenedolo, Rovato,

15 a Capriolo, Rodengo Saiano,

14 a Leno, Travagliato,

13 a Calcinato, Carpenedolo, Castelmella, Concesio, Iseo, Vobarno,

12 a Ghedi, Palazzolo, Roncadelle, Toscolano Maderno,

11 a Bagnolo Mella, Darfo Boario Terme, Orzinuovi,

10 a Adro, Gambara, Gardone Valtrompia, Rezzato, Salò, Verolanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia