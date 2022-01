Covid: 1.585 bresciani contagiati e 5 morti, dove abitavano le vittime

Gli ospedali reggono, la mortalità è ai minimi storici: nonostante il boom di contagi, grazie allo scudo dei vaccini la situazione è ancora lontana dall’emergenza. Ma aumentano le quarantene, servono tanti tamponi: semmai il problema è di gestione. Nel frattempo la curva continua a salire, anche se a ritmo più blando. Sono 1.585 i positivi bresciani delle ultime 24 ore, 18.553 in sette giorni con una media di 2.650 casi al giorno, in aumento del 5,3% sui sette giorni: l’incidenza si attesta a quota 1.487 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

Il tasso di positività – ovvero il rapporto tra tamponi processati e tamponi positivi – è ormai vicino al 20%, tutti i giorni, indice che il tracciamento è ormai saltato (si stima un buon “controllo” quando è pari o inferiore al 5%). In Lombardia sono 13.421 i nuovi positivi, 203.217 in sette giorni con una media di 29.031 casi al giorno, in aumento del 4,3% sui sette giorni. Aumentano anche i ricoveri, un centinaio in più in 24 ore: al 3 gennaio sono 2.366 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (domenica erano 2.268, sabato 2.167) e di questi 219 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 19 vittime per coronavirus: in media si sono registrate 29 vittime al giorno, negli ultimi sette giorni; un anno fa erano quasi 70. Tra queste ci sono anche 5 bresciani: uomini e donne di età compresa tra 63 e 88 anni e che abitavano a Concesio, Quinzano d’Oglio, Rezzato, Rodengo Saiano e Verolanuova.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 172 Comuni. Questi i più colpiti: