Covid, nel Bresciano 54 casi in 24 ore: i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 54 i casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore nel Bresciano, in linea con il dato di ieri. A livello nazionale si registrano 4.878 nuovi casi e 37 morti. Il tasso di positività è all'1%. Le terapie intensive sono 346 (tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 3.103, per un totale di 4.554.985. I ricoverati con sintomi sono 2.707 (+49). Sono invece 77.328 le persone in isolamento domiciliare (+1.691). Ad oggi più di 44 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale (44.701.144 per la precisione, l'82,76% della popolazione over 12).

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la regione si piangono altri tre decessi per Covid, nessuno in provincia di Brescia.

I dati in Lombardia:

i tamponi effettuati: 98.875

i nuovi casi positivi: 574 (ieri erano 510)

in terapia intensiva: 44

i ricoverati non in terapia intensiva: 302

i decessi, totale complessivo: 34.155 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano 199

Brescia 54

Varese 38

Monza e Brianza 37

Como 28

Bergamo 36

Pavia 37

Mantova 23

Cremona 30

Lecco 22

Lodi 4

Sondrio 20

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 29 Comuni. In evidenza il dato di Darfo Boario Terme, con addirittura 8 nuovi casi in una popolazione che conta meno di 16mila abitanti. Nel dettaglio:

10 a Brescia

8 a Darfo Boario Terme

3 a Verolavecchia

2 a Lonato del Garda, Castel Mella, Manerbio, Rodengo Saiano, Coccaglio, Castegnato, Passirano, Artogne

1 a Desenzano del Garda, Sarezzo, Ospitaletto, Travagliato, Mazzano, leno, Salò, Cazzago San Martino, Vobarno, Verolanuova, Provaglio d'Iseo, Trenzano, Borgo San Giacomo, Padenghe sul Garda, Manerba del Garda, Brandico

Ricoverati Covid in Lombardia