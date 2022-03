Covid: 1.068 bresciani contagiati e 2 morti, nuovi casi in 156 Comuni

L'avevamo scritto qualche giorno fa. Forse la spinta di questa (presunta) quinta ondata Covid si sta già esaurendo. La conferma arriva dalle variazioni percentuali sui sette giorni – ovvero la differenza tra il totale dei contagi negli ultimi sette giorni rispetto ai sette giorni precedenti – che in Lombardia si avvicinano allo zero (ed è così praticamente dal weekend scorso) e che nel Bresciano, per la prima volta da settimana, hanno addirittura il segno meno.

Covid: la situazione in Lombardia

I numeri del bollettino regionale. Sono 1.068 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 7.127 in sette giorni con una media di 1.018 casi al giorno, in calo dello 0,6% sui sette giorni (martedì era +3,2%, lunedì +0,5%) e del 2,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 571 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la Lombardia sono 9.479 i nuovi positivi, 58.007 in sette giorni con una media di 8.287 contagi al giorno, in aumento dello 0,5% sui sette giorni e del 2,5% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 30 marzo sono 1.079 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 1.056, lunedì 1.014) e di questi 43 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 23 decessi per coronavirus in tutta la regione, con una media di poco superiore ai 19 morti al giorno negli ultimi sette giorni: due le vittime bresciane, a Bagolino e Corte Franca.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 156 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: