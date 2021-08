Covid, 30 contagi nell'arco di 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Stabile la curva del contagio dopo il weekend, in lieve risalita i carichi ospedalieri: è quanto emerge dall'ultimo bollettino di Regione Lombardia. In provincia di Brescia sono solo 30 i positivi in 24 ore, ma diventano 537 negli ultimi sette giorni: un dato mai così alto dal 26 maggio scorso (quando furono 555). La media è di 77 casi al giorno: l'incidenza si attesta a quota 43 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Nella settimana appena conclusa, dal 23 al 29 agosto, 536 positivi: il 42,5% in rispetto alla settimana dal 16 al 22.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono stati 3.669 casi dal 23 al 29 contro i 3.260 dal 16 al 22: +12,6%. Nelle ultime 24 ore sono 140 i positivi in tutta la regione, 3.609 in sette giorni con una media di 516 al giorno, in calo dell'1,5% sui sette giorni e dello 0,4% sui sette giorni precedenti. Ad oggi sono 389 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, una dozzina in più in 24 ore: 48 di questi sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnala un solo decesso per coronavirus tra sabato e domenica.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 26 Comuni. Nel dettaglio:

7 a Brescia,

3 a Castenedolo,

2 a Rovato,

1 a Agnosine, Bagnolo Mella, Botticino, Bovezzo, Calcinato, Castegnato, Concesio, Desenzano, Esine, Flero, Ghedi, Gussago, Lumezzane, Manerba, Moniga, Montichiari, Pontevico e Verolavecchia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia