Covid, a Brescia 74 contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

La curva del contagio è in lieve risalita in provincia di Brescia, dopo diversi giorni di calo: sono 74 i positivi nelle ultime 24 ore (il dato più alto degli ultimi 12 giorni) con 360 casi in sette giorni e una media di 51 contagi al giorno, in crescita del 6,3% sui sette giorni (martedì era +2,1%, lunedì -7,8%) e dell'8,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 29 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

La curva è ancora in flessione, invece, nel resto della regione. In tutta la Lombardia sono 438 i nuovi positivi: 2.632 in sette giorni con una media di 376 casi al giorno (mai così pochi dal 20 luglio scorso), in calo dello 0,5% sui sette giorni (martedì era -4,5%, lunedì -0,5%) e del 5,1% sui sette giorni precedenti.

Stabili anzi in lieve calo anche i ricoveri ospedalieri per coronavirus: ad oggi i pazienti Covid negli ospedali lombardi sono 442, di cui 58 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 36 Comuni. Sospetto focolaio a Cellatica, con 8 positivi in 24 ore. Nel dettaglio: