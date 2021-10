Covid, nel Bresciano 59 casi in 24 ore: i nuovi contagi Comune per Comune

Un contagio in più rispetto ai 58 di ieri, quando si è dovuto registrare un decesso: questo il resoconto giornaliero rispetto alla pandemia, con dati che sono in lieve aumento (in provincia nell'ultima settimana c'è stato un +15% di contagiati rispetto ai 7 giorni precedenti) ma del tutto sotto controllo. Il merito è soprattutto della alta percentuale di bresciani vaccinati con almeno la prima dose, ben il 92,6%. Crescono di poco gli isolamenti domiciliari (da 732 aumentano a 743, nel territorio Ats Brescia), ma non la pressione sugli ospedali (il Civile cinta 56 posti letto occupati, di cui 2 in terapia intensiva).

Covid: la situazione in Lombardia

Diminuiscono i ricoverati nei reparti ordinari (in totale sono 297) ed aumentano di una unità le terapie intensive (46): a fronte di 97.538 tamponi effettuati, sono 510 i nuovi positivi (0,5%) nella nostra regione.

In tutta la regione si piangono altri quattro decessi per Covid, nessuno in provincia di Brescia.

I dati in Lombardia:

i tamponi effettuati: 97.538, totale complessivo: 17.259.646

i nuovi casi positivi: 510

in terapia intensiva: 46 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 297 (-3)

i decessi, totale complessivo: 34.152 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 159 di cui 76 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 59;

Como: 17;

Cremona: 24;

Lecco: 2;

Lodi: 7;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 63;

Pavia: 30;

Sondrio: 8;

Varese: 52.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 29 Comuni. Nel dettaglio:

17 a Brescia;

4 a Provaglio d'Iseo;

3 a Bagnolo Mella e Nave;

2 a Rovato, Castenedolo, Villa Carcina, Flero, Bovezzo, Gottolengo e Calvagese della Riviera;

1 a Montichiari, Desenzano del Garda, Lumezzane, Chiari, Ghedi, Ospitaletto, Carpenedolo, Mazzano, Bedizzole, Orzinuovi, Rodengo Saiano, Castegnato, Capriolo, Toscolano Maderno, Paderno Franciacorta, Polpenazze del Garda, Berzo Inferiore e Idro.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia