Covid: 123 bresciani contagiati e 2 morti, i nuovi casi Comune per Comune

Continua a crescere ma torna a rallentare la curva del contagio, almeno a Brescia e in Lombardia: un altro giorno guadagnato, ormai siamo alle porte di dicembre, sono passati i primi due mesi d'autunno senza restrizioni e con gli ospedali ancora lontani dall'emergenza. Tutto questo solo grazie ai vaccini, non molliamo: sotto con i richiami.

Intanto, i numeri del bollettino regionale: 123 i positivi in provincia di Brescia, 1.688 in sette giorni con una media di 241 casi al giorno, in aumento del 2,5% sui sette giorni (domenica era +6,8%, sabato +3,3%) e del 9,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 135 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 851 i nuovi positivi, 13.656 in sette giorni con una media di 1.951 contagi al giorno, in aumento dell'1,4% sui sette giorni (domenica era +8,6%, sabato -0,1%) e del 10,10% sui sette giorni precedenti. In lieve aumento anche i ricoveri: al 29 novembre sono 916 i pazienti Covid ricoverati in regione (domenica erano 880, sabato 864) e di questi 99 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Lo stesso giorno dello scorso anno, dopo quasi un mese di lockdown, si contavano ancora 8.307 pazienti Covid ricoverati, di cui 907 in terapia intensiva, e 135 morti in 24 ore.

Oggi i decessi per coronavirus sono solo 8, e di questi due sono in provincia di Brescia: un 78enne residente a Vestone e un 91enne che invece abitava a Bagolino.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 55 Comuni. Nel dettaglio:

30 a Brescia,

6 a Chiari,

5 a Concesio, Prevalle,

4 a Serle,

3 a Borgosatollo, Iseo, Lonato, Ospitaletto, Rovato,

2 a Adro, Botticino, Bovezzo, Caino, Carpenedolo, Castelmella, Gardone Valtrompia, Leno, Lumezzane, Manerba, Montichiari, Orzinuovi, Passirano, Pontevico, Vobarno,

1 a Barbariga, Bedizzole, Calcinato, Calvisano, Capriolo, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Collebeato, Comezzano Cizzago, Desenzano, Erbusco, Gardone Riviera, Gussago, Manerbio, Monticelli Brusati, Montirone, Muscoline, Nave, Nuvolera, Pavone Mella, Rodengo Saiano, Salò, Soiano, Tignale, Toscolano Maderno, Travagliato, Trenzano, Verolanuova e Villa Carcina.



Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia