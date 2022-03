Covid, l'ombra della quinta ondata: a Brescia 1.612 contagiati, salgono i ricoveri

Più che un'ombra è un peso ingombrante: è l'ipotesi di una quinta ondata, nel pieno di marzo come fu la terza un anno fa – ma che con le vaccinazioni ancora agli albori, fece un disastro: oggi è tutta un'altra vita. Grazie alla corposa campagna vaccinale, gli effetti “sociali” del coronavirus si sono ridotti di almeno dieci volte (che è più o meno il rapporto tra i ricoverati di marzo 2021 e quelli di quest'anno). I numeri del bollettino regionale: 1.612 i contagiati Covid in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 7.167 in sette giorni con una media di 1.024 casi al giorno, mai così tanti dal 12 febbraio, in aumento del 3,2% sui sette giorni (lunedì era +0,5%, domenica +1,7%) e del 3,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 574 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 12.518 i nuovi positivi, 57.734 in sette giorni con una media di 8.248 casi al giorno, in aumento del 2% sui sette giorni e del 2,3% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 29 marzo sono 1.056 i pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 1.014, domenica 972: si conferma una lieve tendenza al rialzo) e di questi 46 sono in gravi condizioni in terapia intensiva (lo stesso giorno di un anno fa erano poco meno di 800).

Sono infine 21 i decessi per coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con una media di 18 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Tre vittime anche in provincia di Brescia: in città, a Calvisano e a Travagliato.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 174 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

241 a Brescia,

42 a Desenzano,

39 a Gussago,

37 a Montichiari,

31 a Lumezzane,

28 a Concesio,

27 a Carpenedolo, Ospitaletto,

26 a Toscolano Maderno,

24 a Nave,

23 a Castenedolo,

22 a Gavardo,

21 a Iseo,

20 a Corte Franca, Palazzolo,

19 a Lonato, Travagliato,

18 a Villa Carcina,

17 a Castelmella, Poncarale,

16 a Bedizzole, Rezzato, Sarezzo,

15 a Gardone Valtrompia, Darfo Boario Terme, Salò, Verolanuova,

14 a Bovezzo, Calcinato, Calvisano, Coccaglio, Rodengo Saiano,

13 a Bagnolo Mella, Ghedi, Prevalle, Rovato,

12 a Bienno, Bovegno, Castelcovati, Cazzago San Martino, Chiari, Manerbio, Roè Volciano, Roncadelle, Sirmione,

11 a Borgosatollo, Cologne, Esine, Leno, Vobarno,

10 a Botticino, Calvagese, Castegnato, Mazzano, Montirone.

