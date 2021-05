Covid: il bollettino con tutti i dati di domenica 30 maggio

I dati di oggi in Lombardia

In Lombardia ci sono 458 nuovi casi di Covid19 e si registrano cinque vittime nelle ultime 24 ore con una percentuale di positivi sui tamponi processati in leggero aumento rispetto a ieri. Si passa all'1,6% dall'1,3% della vigilia. I guariti e i dimessi sono 765 in un giorno, mentre gli attualmente positivi in Regione, secondo i dati della Protezione Civile, scendono a 32.063 (-312).

Ricordiamo che ieri i nuovi casi positivi sono stati 620, e la percentuale di positività era dell'1,4% (come quella del giorno precedente, qui il report completo).

I positivi nelle province lombarde:

157 Milano;

62 Brescia;

50 Bergamo;

37 Pavia;

32 Monza;

24 Varese;

24 Mantova;

20 Como;

19 Lecco;

11 Cremona;

10 Sondrio;

1 Lodi.



L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, domenica 30 maggio 2021.

Sono 2.949 i positivi al Covid-19 registrati oggi, mentre aumentano i morti, 44 in più da ieri. Sono i dati diffusi dal Ministero della Salute sulla gestione della pandemia nel Paese. I guariti sono 6.574, mentre sono stati effettuati 164.495 tamponi con un indice di positività all'1,7%. Calano gli ingressi in terapia intensiva, meno 34 da ieri, e sono 27 gli ingressi del giorno.

Nel bollettino di ieri, sabato 29 maggio, sono stati registrati 2.351 nuovi casi e 83 morti, dati in calo che confermano quelli delle ultime settimane. Intanto da domani, lunedì 31 maggio, tre Regioni italiane passeranno in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. In queste tre aree ci saranno quindi regole differenti dal resto d'Italia, che rimane invece in zona gialla.