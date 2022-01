Covid, un decesso e 2.789 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

La discesa continua: anche i dati dell'ultimo bollettino confermano che la variante Omicron ha rallentato, e parecchio, la sua corsa. Nelle ultime 24 ore i casi, a livello regionale, sono stati 18.555, di questi 2.789 sono stati registrati nel Bresciano.

E non è l'unica notizia che induce a un, seppur cauto, ottimismo. Alla diminuzione di nuovi casi si aggiunge infatti l'aumento delle persone guarite: quasi 32mila nell'ultima settimana. E scendono, di conseguenza, gli isolamenti domiciliari, arrivati a quota 36.936.

A livello regionale scendono anche i ricoveri in area medica: sabato erano 3.072, 92 in meno del giorno precedente. In terapia intensiva sono occupati 254 letti da pazienti Covid, il 14% di quelli disponibili.

Si registrano altre croci: nelle ultime 24 ore sono state 88 in tutta la regione. Un solo decesso si è registrato nella nostra provincia, a Lumezzane.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in oltre 170 Comuni. Questi i più colpiti: