Covid, 2 morti e 78 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Dopo qualche giorno al rialzo la curva bresciana del contagio è tornata a scendere: sono 78 i positivi nelle ultime 24 ore, 523 negli ultimi sette giorni con una media di 75 casi al giorno, in calo del 7,4% sui sette giorni (mercoledì era -2,4%, martedì +7,8%) e del 9,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 42 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Si segnalano purtroppo due decessi per Covid: dei 4 morti per coronavirus registrati in Lombardia tra martedì e mercoledì due erano bresciani, un 79enne di Manerba e un 84enne di Roncadelle. Entrambi erano già ricoverati in ospedale per l'incedere dell'infezione.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 656 i nuovi positivi, 3.795 negli ultimi sette giorni con una media di 542 casi al giorno, in calo del 2,7% sui sette giorni (mercoledì era +2,2%, martedì +5,6%) e dello 0,5% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione degli ospedali: sono 398 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (mercoledì erano 405, martedì 398) di cui 50 in gravi condizioni in terapia intensiva (mercoledì erano 46, martedì 45). Negli ospedali bresciani si contano circa una sessantina di ricoverati Covid.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 35 Comuni. Nel dettaglio:

19 a Brescia,

5 a Lonato del Garda,

4 a Pontoglio,

3 a Botticino, Calcinato, Ghedi, Nuvolera,

2 a Bagnolo Mella, Carpenedolo, Castelmella, Isorella, Pontevico, Rezzato, Toscolano Maderno,

1 a Borgosatollo, Calvagese, Calvisano, Capriolo, Castegnato, Cologne, Concesio, Darfo Boario Terme, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Gavardo, Iseo, Lumezzane, Mazzano, Ospitaletto, Pisogne, Pozzolengo, Pralboino, Sabbio Chiese, San Zeno, Sirmione, Trenzano e Urago d'Oglio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia