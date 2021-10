Covid: a Brescia 50 positivi, i contagiati Comune per Comune

Continua la discesa del contagio, aspettando i primi effetti dell'autunno (lo scorso anno il “banco” è cominciato a saltare, in termini di ricoveri ospedalieri, ancora a metà ottobre): in Lombardia il segno meno ha un tono deciso ormai da un paio di settimane, ma è così da qualche giorno anche in provincia di Brescia (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Merito della corposa campagna vaccinale? Ad oggi è l'unica arma efficace e diffusa che abbiamo contro il Covid-19, speriamo sia davvero così.

Intanto, i numeri. Sono 50 i positivi bresciani delle ultime 24 ore, 320 negli ultimi sette giorni (mai così pochi come ai primi di agosto) con una media di 46 casi al giorno, in calo del 6,1% sui sette giorni (venerdì era -2%, giovedì altrettanto) e dell'8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 26 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 361 i positivi, 2.366 negli ultimi sette giorni (mai così pochi dalla metà di luglio) con una media di 338 casi al giorno, in calo del 4,8% sui sette giorni (venerdì era -4%, giovedì -1,6%) e dell'8,6% sui sette giorni precedenti. Stabili i ricoveri in ospedale, anzi in lieve calo: ad oggi sono 423 i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari della regione (venerdì erano 426, giovedì 437) di cui 58 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 33 Comuni. Nel dettaglio: