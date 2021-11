Covid, nel Bresciano 29 casi e 2 donne decedute: i Comuni colpiti dal lutto

Non fatevi ingannare dalla brusca inversione di tendenza della curva settimanale dei contagi: è la conseguenza del doppio giorno festivo (domenica e lunedì) in cui sono stati processati meno tamponi. E quando i contagi sono così pochi, è facile “ribaltare” il trend: tra lunedì e martedì ne sono stati processati solo (si fa per dire) 42mila, comunque quasi il doppio dei test di un anno fa, quando oramai eravamo alla soglia della zona rossa. A chi ancora è scettico sull'efficacia dei vaccini, bastano i numeri: il 2 novembre del 2020, con 24mila tamponi, solo in Lombardia si registravano 5.278 positivi, mentre gli ospedali erano già al limite con 4.841 pazienti Covid ricoverati di cui 435 in terapia intensiva e si piangevano 46 morti in sole 24 ore.

Esattamente un anno dopo, il 2 novembre del 2021, il bollettino regionale registra 213 nuovi positivi a fronte di oltre 42mila tamponi, nessun decesso e 341 pazienti Covid ricoverati, di cui 48 in gravi condizioni in terapia intensiva (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Davvero un'altra vita.

Covid: il bollettino del 2 novembre

I numeri bresciani: 29 i positivi nelle ultime 24 ore, 343 in sette giorni con una media di 49 contagi al giorno, in calo del 10,9% sui sette giorni (lunedì era +3,8%, domenica +6%) e del 7,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 27 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Purtroppo sono due le vittime di Covid segnalate nei due giorni festivi: due donne di 86 e 87 anni residenti a Brescia e Manerbio.

In tutta la Lombardia sono solo 213 i nuovi positivi, 3.040 in sette giorni con una media di 434 casi al giorno, in calo dell'8,6% sui sette giorni (lunedì era +2,1%, domenica +2,4%) e del 6,7% sui sette giorni precedenti. Nessuna vittima di coronavirus nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in appena 16 Comuni. Nel dettaglio:

12 a Brescia,

3 a Castenedolo,

2 a Bovezzo,

1 a Bedizzole, Calvisano, Castrezzato, Gussago, Padenghe, Ponte di Legno, Poncarale, Provaglio d'Iseo, Rezzato, Rodengo Saiano, Sarezzo, Sirmione e Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia