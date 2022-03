Covid, un morto e 575 contagi nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Le prime dosi di Novavax (il quinto vaccino autorizzato in Italia) per chi ancora non si era vaccinato, le quarte dosi dei vaccini già noti per i pazienti più fragili: sono gli ultimi strascichi della lunga e inedita campagna vaccinale che in circa un anno ha permesso di immunizzare quasi il 90% della popolazione, di fatto limitando i danni del contagio che dallo scorso autunno è filato via (quasi) liscio, senza restrizioni o peggio sovraccarichi sugli ospedali. Avanti così: la primavera è alle porte.

Questi i numeri del bollettino regionale diffusi mercoledì sera. Sono 575 i bresciani positivi al virus nelle ultime 24 ore, 3.599 in sette giorni con una media di 514 casi al giorno, in calo del 2,6% sui sette giorni (martedì era -5,2%, lunedì -2,8%) e del 7,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 288 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 4.713 i nuovi positivi, 29.425 in sette giorni con una media di 4.204 casi al giorno, in calo del 2,7% sui sette giorni e del 7% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 2 marzo sono 1.078 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 1.104, lunedì 1.149) e di questi 98 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono infine 23 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore in tutta la regione: tra loro anche un anziano residente a Toscolano Maderno. La media mobile regionale è di 33 morti Covid al giorno negli ultimi sette giorni, stabile.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 132 Comuni. Nel dettaglio:

72 a Brescia,

23 a Villa Carcina,

18 a Desenzano,

13 a Gussago,

11 a Ghedi, Corteno Golgi,

10 a Leno, Ospitaletto, Rovato,

9 a Borgosatollo, Lonato,

8 a Carpenedolo, Concesio, Mazzano, Toscolano Maderno,

7 a Coccaglio, Corte Franca, Gardone Valtrompia, Gavardo, Lumezzane, Montichiari, Nave, Sarezzo,

6 a Castegnato, Castenedolo, Chiari, Esine, Iseo, Manerbio, Nuvolera, Orzinuovi, Sirmione, Travagliato,

5 a Bedizzole, Capriolo, Cellatica, Flero, Palazzolo, Polpenazze, Poncarale, Rezzato, Roè Volciano, Roncadelle, San Zeno,

4 a Adro, Calcinato, Darfo Boario Terme, Pontevico, Pontoglio, Pralboino, Provaglio d'Iseo, Salò, Trenzano, Verolanuova,

3 a Artogne, Botticino, Bovezzo, Calvisano, Castelmella, Castrezzato, Limone, Montirone, Paderno Franciacorta, Sale Marasino, Tremosine, Vestone, Villanuova,

2 a Alfianello, Bagnolo Mella, Barbariga, Berzo Inferiore, Brandico, Breno, Castelcovati, Casto, Cazzago San Martino, Cologne, Edolo, Lograto, Manerba, Marcheno, Moniga, Montisola, Nuvolento, Ome, Ossimo, Paitone, Paratico, Passirano, Pozzolengo, Puegnago, Rudiano, San Paolo, Urago d'Oglio, Vezza d'Oglio, Villachiara, Vobarno,

1 a Angolo Terme, Barghe, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Borno, Bovegno, Braone, Calvagese, Capriano, Cevo, Cividate Camuno, Comezzano Cizzago, Dello, Erbusco, Fiesse, Gianico, Idro, Mairano, Marone, Monticelli Brusati, Muscoline, Niardo, Odolo, Offlaga, Orzivecchi, Padenghe, Pisogne, Polaveno, Preseglie, Roccafranca, Sabbio Chiese, San Felice, Soiano, Tavernole, Torbole Casaglia, Vallio Terme, Verolavecchia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia