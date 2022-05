Covid, 303 bresciani contagiati in 24 ore, quasi mille in due giorni: i Comuni più colpiti

Continua la lenta discesa della curva, mentre ormai da un paio di giorni c'è la libertà di scelta sulle mascherine in gran parte dei luoghi al chiuso (salvo i casi a “rischio”, e poi i trasporti, gli ospedali e le case di riposo, gli eventi): sono 303 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 6.120 in sette giorni con una media di 874 casi al giorno, in calo dell'1,3% sui sette giorni e dell'1,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza scende a quota 491 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.673 i nuovi positivi, 45.990 in sette giorni con una media di 6.570 al giorno, in calo dell'1,5% sui sette giorni e del 3% sui sette precedenti. La situazione negli ospedali: al 2 maggio sono 1.212 i pazienti Covid ricoverati, di cui 35 in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine altri 31 decessi per coronavirus, con una media di oltre 25 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Superata la soglia dei 40mila morti dall'inizio della pandemia: ma ne mancano ancora tantissimi, sfuggiti ai report ufficiali.

I contagi in provincia di Brescia

Il bollettino regionale ha segnalato 692 positivi domenica 1 maggio e 303 casi lunedì 2. Questi i Comuni più contagiati nelle ultime 24 ore, come riporta il Giornale di Brescia:

206 a Brescia,

31 a Montichiari,

28 a Desenzano,

20 a Lumezzane,

17 a Ospitaletto,

16 a Carpenedolo,

15 a Salò,

14 a Castenedolo, Palazzolo, Rovato, Travagliato,

13 a Bovezzo, Flero, Ghedi,

12 a Calvisano, Gussago, Lonato, Villa Carcina,

11 a Mazzano,

10 a Calcinato, Rezzato, Roncadelle.

