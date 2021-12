Covid: altri 337 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Superata la simbolica soglia dei mille ricoverati per Covid in Lombardia: al 2 dicembre sono 1.004 i pazienti in ospedale per coronavirus, di cui 111 in gravi condizioni in terapia intensiva. Questa l'evoluzione degli ultimi giorni: mercoledì 995 e 108, martedì 951 e 103, lunedì 916 e 99. In costante aumento, ma sotto controllo grazie ai tanti vaccinati: solo un anno fa, il 2 dicembre 2020, dopo quasi un mese in lockdown c'erano ancora oltre 8mila ricoverati in ospedale, di cui 855 in terapia intensiva, con 3.500 nuovi casi in 24 ore (ma con appena 36mila tamponi) e 175 morti in un solo giorno. I numeri di oggi: 2.620 positivi ma a fronte di quasi 150mila tamponi, 9 nuovi ingressi in ospedale, 17 decessi.

Covid: ultimi aggiornamenti

Nel Bresciano sono 337 i positivi, 1.934 in sette giorni con una media di 276 casi al giorno, in aumento del 4,1% sui sette giorni (mercoledì era +5,6%, martedì +4,1%) e del 10% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 155 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: con i vecchi criteri, quindi considerando solo i contagiati e non la situazione degli ospedali, la provincia di Brescia sarebbe da zona arancione (siamo comunque in piena quarta ondata, ma tutta Italia regge con i vaccini).

In tutta la Lombardia sono 2.620 i nuovi casi, 14.825 in sette giorni con una media di 2.118 contagi al giorno, in aumento del 2,2% sui sette giorni (mercoledì era +2,1%, martedì +4%) e del 6,2% sui sette giorni precedenti.

I contagi Comune per Comune

In provincia di Brescia si segnalano nuovi contagi in 95 Comuni. Nel dettaglio:

77 a Brescia,

14 a Desenzano,

13 a Lonato,

9 a Bedizzole,

8 a Nave,

7 a Chiari, Rezzato, Salò,

6 a Gambara, Orzinuovi,

5 a Borgosatollo, Capriolo, San Zeno, Sirmione, Travagliato, Verolavecchia,

4 a Castelmella, Ghedi, Gussago, Mazzano, Monticelli Brusati, Pontevico, Provaglio d'Iseo, Torbole Casaglia,

3 a Bagnolo Mella, Botticino, Calcinato, Calvisano, Capriano, Erbusco, Manerba, Montichiari, Muscoline, Padenghe, Prevalle, Sarezzo, Sulzano, Toscolano Maderno,

2 a Bovezzo, Caino, Castegnato, Castenedolo, Cellatica, Cigole, Collebeato, Cologne, Concesio, Corte Franca, Flero, Gargnano, Gavardo, Ospitaletto, Passirano, Poncarale, Pozzolengo, Roccafranca, Roncadelle, Rovato, Villa Carcina, Villanuova,

1 a Acquafredda, Azzano Mella, Borgo San Giacomo, Calvagese, Capovalle, Carpenedolo, Castelcovati, Cazzago San Martino, Esine, Fiesse, Gardone Valtrompia, Isorella, Leno, Limone, Lumezzane, Maclodio, Manerbio, Marcheno, Marone, Nuvolera, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano, Remedello, Rodengo Saiano, Sabbio Chiese, San Felice, Seniga, Soiano, Tignale, Trenzano, Vallio Terme, Verolanuova e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia