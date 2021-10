Covid, nel Bresciano 58 casi e un morto: dove abitava la vittima

Contagi stabili in provincia di Brescia, in lieve aumento in Lombardia: ma i dati sono ben lontani dal +38% di crescita in sette giorni nel resto d'Italia, come segnalato da Pillole di Ottimismo. E' di certo l'effetto Green Pass – con un numero di tamponi record processato ogni giorno: quasi 130mila solo in Lombardia tra mercoledì e giovedì – e forse il primo effetto del freddo d'autunno. Ma vedremo nei prossimi giorni: la vaccinazione di massa, intanto, continua a fare da scudo (esattamente un anno fa un migliaio di ricoverati in più, in Italia, in sole 24 ore).

I numeri del bollettino regionale segnalano 58 positivi in provincia di Brescia, 357 in sette giorni con una media di 51 casi al giorno, in calo dell'1,9% sui sette giorni (mercoledì era +4%, martedì +4,2%) e in crescita del 2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 29 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (nel resto d'Italia è oltre 46).

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 570 i nuovi positivi, mai così tanti dal 18 settembre: 2.864 in sette giorni con una media di 409 casi al giorno, in aumento del 7,1% sui sette giorni (mercoledì era +2,1%, martedì +3,3%) e del 9,4% sui sette giorni precedenti. Tornano a scendere i ricoverati: al 28 ottobre sono 345 i pazienti Covid negli ospedali lombardi (mercoledì erano 360, martedì 350) e di questi 45 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. In tutta la regione si piangono tre morti per Covid, di cui uno in provincia di Brescia: un 77enne che abitava a Maclodio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 30 Comuni. Nel dettaglio:

15 a Brescia,

6 a Desenzano del Garda,

3 a Offlaga,

2 a Bovezzo, Castenedolo, Manerba, Nave, Ospitaletto, Rezzato, Sirmione,

1 a Alfianello, Caino, Capriano del Colle, Carpenedolo, Cazzago San Martino, Darfo Boario Terme, Leno, Moniga, Muscoline, Orzinuovi, Padenghe, Pisogne, Poncarale, Pozzolengo, Puegnago, Rodengo Saiano, Sarezzo e Tignale.

