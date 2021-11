Covid, 284 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Falsa speranza, era stata solo una scossa di assestamento (ci riferiamo al primo rallentamento della curva): la quarta ondata (o quinta dir si voglia, se consideriamo anche quella estiva) torna nei ranghi, anche se gli aumenti non sono esponenziali e non c'è stata ancora alcuna messa in dubbio della tenuta degli ospedali. I numeri del bollettino regionale confermano 284 bresciani positivi nelle ultime 24 ore, con 1.645 casi in sette giorni e una media di 235 contagi al giorno, in aumento del 6,8% sui sette giorni (sabato era +3,3%, venerdì +7,6%) e del 10,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 132 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la Lombardia sono 2.493 i nuovi positivi, 13.467 in sette giorni (come alla fine di aprile) con una media di 1.924 casi al giorno, in aumento dell'8,6% sui sette giorni (sabato era -0,1%, venerdì +4%) e dell'8,5% sui sette giorni precedenti. Attualmente si contano 880 pazienti Covid ricoverati (sabato erano 864, venerdì 848) e di questi 91 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 5 i decessi per coronavirus in tutta la regione.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 96 Comuni. Nel dettaglio:

58 a Brescia,

13 a Desenzano del Garda,

11 a Orzinuovi,

8 a Lonato,

7 a Bagnolo Mella,

5 a Gussago, Gianico, Salò,

4 a Bovezzo, Calvisano, Lumezzane, Manerbio, Mazzano, Nave, Ospitaletto, Padenghe, Puegnago, Tremosine,

3 a Botticino, Capriano del Colle, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, Dello, Gardone Valtrompia, Leno, Montichiari, Rodengo Saiano, Soiano, Tignale, Toscolano Maderno, Verolavecchia,

2 a Alfianello, Barghe, Bedizzole, Breno, Calcinato, Capriolo, Carpenedolo, Concesio, Darfo Boario Terme, Flero, Gavardo, Ghedi, Gottolengo, Iseo, Isorella, Manerba, Milzano, Ome, Passirano, Rezzato, Sirmione, Travagliato, Villa Carcina,

1 a Acquafredda, Barbariga, Castenedolo, Cellatica, Chiari, Cigole, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Esine, Fiesse, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Idro, Lograto, Moniga, Monticelli Brusati, Malegno, Niardo, Nuvolento, Ossimo, Paitone, Pavone Mella, Pisogne, Poncarale, Pontevico, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Quinzano, Roè Volciano, Rovato, Sarezzo, Sulzano, Temù, Torbole Casaglia. Urago d'Oglio, Verolanuova, Vezza d'Oglio, Villanuova e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia