Covid bollettino Lombardia 29 maggio: tutti i dati

I dati di oggi in Lombardia

44.808 tamponi effettuati, 620 nuovi casi positivi: questi i dati odierni della pandemia in Lombardia. La percentuale di positività è dell'1,4%, come quella di ieri (qui il report completo).



I nuovi casi per provincia:

203 a Milano;

89 a Bergamo;

74 a Varese;

67 a Monza;

54 a Brescia;

38 a Como;

16 a Lecco;

14 a Pavia;

12 a Mantova;

10 a Cremona;

9 a Sondrio;

3 a Lodi.

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, sabato 29 maggio 2021.

Sono 3.351 i nuovi casi di covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Con 247.330 tamponi molecolari e antigenici (ieri erano 249.911) il tasso di positività è dell'1,3%, in calo rispetto all'1,5% di 24 ore fa. I morti in più rispetto a ieri, secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, sono stati invece 83 (ieri erano 126). Per quanto riguarda i ricoveri, sono calati di 47 quelli di terapia intensiva, di 392 quelli negli altri reparti