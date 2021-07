Covid: 58 contagi in un solo giorno, 4 nuovi ricoveri all'ospedale Civile

Dopo qualche giorno di (quasi) stallo la curva è tornata a salire anche in provincia di Brescia: tutti i grafici, come sempre, a fondo pagina. Quando durerà? E soprattutto, quanto inciderà sui carichi sanitari? Al momento l'emergenza è lontana, lontanissima: ma in Lombardia negli ultimi due giorni sono stati occupati una cinquantina di posti letto in più (si è passati dai 179 pazienti Covid ricoverati di lunedì ai 223 di mercoledì; stabili le terapie intensive, 28 pazienti gravi lunedì e 29 mercoledì). In tal senso anche al Civile si contano 4 nuovi ricoverati.

Gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia

I numeri: 58 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, non succedeva dal 5 giugno; 288 i casi totali negli ultimi sette giorni, con una media di 41 casi al giorno in crescita del 7,9% sui sette giorni e del 10,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su circa 1,248 milioni di residenti (dati Istat al 1 gennaio 2021), si attesta a quota 23 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (quella nazionale è più del doppio, oltre i 50).

In Lombardia sono 720 i positivi in un solo giorno: un dato così alto non si registrava dal 27 maggio. In sette giorni si contano 3.777 casi totali, con una media di 540 al giorno, in crescita del 4,5% sui sette giorni e dell'11,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza è di 38 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 39 Comuni. Nel dettaglio: