Covid, 7 morti e 2.940 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

I casi calano, giorno dopo giorno: prova che la curva del contagio ha iniziato una significativa discesa. Ma è ancora presto per considerare terminata la quarta ondata: certo i segnali che arrivano dai bollettini sono incoraggianti, almeno per quanto riguarda il numero di nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

Nella giornata di venerdì in tutta la Lombardia si sono registrati 21.329 nuovi casi, di cui 2.940 nel Bresciano. Nella settimana dal 22 al 28 gennaio sono stati 23.825 i nuovi casi registrati nella nostra provincia, con una media quotidiana di 3.403, che è la più bassa del mese.

Sul fronte ricoveri, a livello provinciale, si registra però una crescita. Stando ai dati diffusi dal Civile negli ultimi giorni sono aumentati i pazienti Covid ricoverati nel nosocomio cittadino: sono 294, di cui 19 in gravi condizioni in terapia intensiva. In tutti gli ospedali del Bresciano ci sono 517 persone ricoverate per Covid, di cui 37 in rianimazione.

E si registrano altre croci: nelle ultime 24 ore sono state 77 in tutta la regione. Sette i decessi nella nostra provincia: due uomini, di 75 e 95 anni, e due donne, di 90 e 94 anni, di casa in città; una donna di 89 anni di Capriolo; un 75enne di Castenedolo e una 85enne di Rovato.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in oltre 180 Comuni. Questi i più colpiti: