Covid: 2.238 bresciani contagiati in 24 ore, morte tre donne

Viste le code ai drive through, c'era da aspettarselo: record di contagi (e di tamponi) in Lombardia, rispettivamente oltre 28mila positivi a fronte di quasi 250mila tamponi processati (tasso di positività oltre il 12%). Record di positivi anche nel Bresciano: 2.238 contagiati in 24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Ma niente panico: “Stiamo calmi e facciamo le cose giuste”, scrive l'immunologo Guido Silvestri su Pillole di Ottimismo. In un'intervista al Corriere della Sera spiega di come “il Covid sembri raffreddorizzarsi, ma non per chi è senza vaccino: la variante Omicron, benché molto trasmissibile, è meno aggressiva e molto di rado ha conseguenze serie sui vaccinati”.

Tra vaccinati e no-vax “ormai sono quasi due malattie diverse: l'80% dei ricoverati sono no-vax”. E le prospettive: “Guardiamo la Gran Bretagna, che è due-tre settimane avanti all'Italia con la diffusione di Omicron: due milioni di contagiati, un milione solo a Londra, un cittadino su dieci. Ma non c'è emergenza ospedaliera: ad oggi 842 pazienti in terapia intensiva in tutto il Regno Unito. Nei periodi più difficile della pandemia erano più di 5mila”.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale: 2.238 bresciani positivi in 24 ore, 7.363 in sette giorni (più che a marzo, terza ondata) con una media di 1.052 casi al giorno, in aumento del 28,1% sui sette giorni (lunedì era +8%, domenica -3,2%) e del 38,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza schizza a quota 590 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la Lombardia sono 28.795 i nuovi positivi, 95.299 in sette giorni con una media di 13.614 casi al giorno, in aumento del 27,4% sui sette giorni e del 31,8% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: ad oggi sono 1.891 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (lunedì erano 1.726, domenica 1.619) e di questi 193 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono 28 i decessi per coronavirus in Lombardia segnalati nelle ultime 24 ore. Tra questi anche tre donne bresciane: la più giovane, una 66enne di Montichiari, e poi una 82enne residente in città e una 83enne di Desenzano.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 172 Comuni. Questi i più colpiti:

342 a Brescia,

54 a Desenzano del Garda,

52 a Sarezzo,

50 a Lumezzane,

42 a Lonato del Garda, Palazzolo sull'Oglio,

39 a Castelmella,

38 a Travagliato,

35 a Chiari,

33 a Rodengo Saiano,

31 a Concesio,

30 a Rezzato,

29 a Bagnolo Mella, Cazzago San Martino,

28 a Gussago, Leno, Montichiari, Nave,

27 a Adro,

26 a Gavardo,

24 a Erbusco, Montirone, Roncadelle, Salò,

23 a Botticino, Mazzano, Rovato,

22 a Calcinato, Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia, Toscolano Maderno,

21 a Sirmione,

20 a Bedizzole, Carpenedolo, Corte Franca, Villanuova sul Clisi.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia