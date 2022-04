Covid, 1.053 bresciani contagiati in un giorno: quali sono i Comuni più colpiti

I contagi settimanali sono ancora in calo, complice (forse) il doppio giorno di festa di domenica 24 e lunedì 25 aprile: stabili i ricoveri in ospedale, pochi i morti. E' il mantra della pandemia ormai da mesi: la svolta è arrivata nel 2021 grazie alla corposa campagna vaccinale. La Lombardia è una delle regioni più vaccinate d'Italia: è quella che sta “meglio” sul fronte ricoveri e decessi, dall'autunno scorso. Avanti così.

Sono 1.053 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 6.475 in sette giorni con una media di 925 casi al giorno, in calo dello 0,2% sui sette giorni ma in aumento dello 0,1% sui sette giorni precedenti. Stabile l'incidenza, che si ferma a quota 519 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 8.634 i nuovi positivi, 50.500 in sette giorni con una media di 7.214 casi al giorno, in calo del 2% sui sette giorni e del 3,8% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 28 aprile sono 1.296 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 1.286, martedì 1.252) e di questi 35 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 9 decessi per coronavirus, con una media mobile di poco superiore ai 25 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 157 Comuni. Questi i più contagiati delle ultime 24 ore:

206 a Brescia,

25 a Desenzano,

24 a Montichiari,

21 a Lumezzane,

18 a Carpenedolo,

17 a Gavardo, Ghedi,

16 a Leno,

15 a Concesio, Manerbio, Orzinuovi, Palazzolo,

14 a Bovezzo, Salò,

13 a Cellatica, Travagliato, Villanuova,

12 a Bagnolo Mella, Gardone Valtrompia, Gussago, Ospitaletto,

11 a Botticino, Castenedolo, Cazzago San Martino, Coccaglio, Mazzano, Pontevico, Sarezzo,

10 a Castegnato, Castelmella, Chiari, Nuvolera.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia