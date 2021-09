Covid: a Brescia solo 10 positivi ma altri 2 morti, i contagi Comune per Comune

La curva del contagio è ancora in frenata: mai così pochi positivi a Brescia e in Lombardia rispettivamente dai primi di agosto e dalla terza settimana di luglio. Ma le tristi conseguenze tornano a farsi sentire: dei 4 decessi per Covid registrati in tutta la regione nelle ultime 24 ore, due sono bresciani, una donna di 66 anni di Brescia e un uomo di 80 anni di Provaglio Valsabbia, entrambi ricoverati al Civile.

I numeri del più recente bollettino: solo 10 i positivi in provincia di Brescia, 328 negli ultimi sette giorni con una media di 47 nuovi casi al giorno, in calo del 7,8% sui sette giorni (domenica era -5,6%, sabato -5,3%) e del 13% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 26 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: solo una settimana fa eravamo a 40 (l'incidenza da zona bianca è 50).

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 136 i positivi, 2.771 negli ultimi sette giorni con una media di 396 casi al giorno, in calo dello 0,5% sui sette giorni (domenica era -1,5%, sabato -9,2%) e del 2% sui sette giorni precedenti. Stabili ma in lieve aumento i ricoveri: ad oggi sono 451 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, di questi 62 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I non vaccinati in ospedale

Sul fronte ospedaliero, i dati resi noti dall'Iss (e rielaborati da Paolo Spada di Pillole di Ottimismo) confermano, ad oggi, l'efficacia della vaccinazione: sul totale dei ricoverati, negli ultimi 30 giorni per ogni milione di vaccinati con ciclo completo meno di 69 persone sono finite in ospedale, in tutta Italia, e di queste meno di 5 in terapia intensiva; tra i non vaccinati sono oltre 536 i ricoverati per milione, di cui oltre 60 in terapia intensiva; a questi si aggiungono altri 72 ricoverati ogni milione tra chi non ha completato il ciclo vaccinale, e 5 in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in appena 9 Comuni. Nel dettaglio:

2 a Rovato,

1 a Brescia, Castegnato, Castelcovati, Chiari, Gottolengo, Mazzano, Rezzato e San Gervasio.

