Covid, nel Bresciano 57 casi in 24 ore: i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 57 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 361 in sette giorni (il dato più alto da più di un mese) con una media di 52 casi al giorno, in crescita del 4% sui sette giorni (martedì era +4,2%, lunedì -2%) e dell'8,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 29 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono invece 513 i nuovi positivi: 2.677 in sette giorni con una media di 382 casi al giorno, in crescita del 2,1% sui sette giorni (martedì era +3,3%, lunedì +0,3%) e del 5,5% sui sette giorni precedenti.

Nessuna vittima di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Ma sono in lieve aumento i ricoveri in ospedale: una decina in più il totale, che porta così a 360 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 350, lunedì 328) di cui 48 in gravi condizioni in terapia intensiva. Nel resto d'Italia, come riporta Pillole di Ottimismo, l'incidenza è arrivata a quota 45 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, e la variazione percentuale dei positivi sui sette giorni è del 40,9%.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 33 Comuni. Nel dettaglio:

12 a Brescia,

3 a Gussago, Lumezzane, Rovato, San Gervasio Bresciano,

2 a Bagnolo Mella, Botticino, Castenedolo, Darfo Boario Terme, Desenzano, Sirmione,

1 a Barbariga, Borgosatollo, Bovezzo, Calvisano, Cellatica, Gargnano, Gavardo, Gottolengo, Lonato, Manerbio, Moniga, Monticelli Brusati, Nave, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo, Poncarale, Rezzato, Rodengo Saiano e Villa Carcina.

