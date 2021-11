Covid: contagiati altri 287 bresciani, i nuovi casi Comune per Comune

Le prime avvisaglie di un rallentamento già c'erano state un paio di giorni fa, adesso è tutto vero (fatecela godere, almeno per oggi): solo in Lombardia, purtroppo non è così nel resto d'Italia, la curva della quarta ondata (o quinta dir si voglia, se si considera quella estiva) registra il primo stop, ovvero una variazione percentuale su base settimanale inferiore allo zero (per la cronaca: pari al -0,1%, arrotondato per eccesso). Non succedeva dal 23 ottobre, e con una certa frequenza dalla metà del mese scorso. Un'ondata che rallenta da sola, senza restrizioni e grazie ai vaccini? Troppo bello per essere vero. Ma intanto, almeno per oggi, è davvero così.

I numeri del bollettino regionale. In provincia di Brescia sono 287 i nuovi positivi, 1.542 in sette giorni con una media di 220 contagi al giorno, in aumento del 3,3% sui sette giorni (venerdì era +7,6%, giovedì +3,5%) e dell'11,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 124 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.926 i nuovi positivi, 12.405 in sette giorni con una media di 1.772 casi al giorno, in calo dello 0,1% sui sette giorni (venerdì era +4%, giovedì +5,2%) e in aumento del 3,9% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: 864 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (venerdì erano 848, giovedì 814) e di questi 90 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Un dato da tenere d'occhio: negli ultimi sette giorni si è passati da 61 pazienti ricoverati gravi a 90, oltre il 47% in più. Sono 14 i lombardi morti per Covid nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di un anno fa, il 27 novembre 2020, senza il vaccino furono 181: circa 13 volte di più.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 83 Comuni. Nel dettaglio:

68 a Brescia,

14 a Desenzano del Garda,

13 a Chiari,

12 a Lonato,

9 a Pontevico,

7 a Ospitaletto, Rovato,

6 a Carpenedolo, Gussago,

5 a Gardone Valtrompia, Palazzolo, Torbole Casaglia,

4 a Bovezzo, Capriolo, Collebeato, Leno, Sirmione,

3 a Bedizzole, Calvisano, Castelmella, Concesio, Corte Franca, Gardone Riviera, Mazzano, Nave, Orzinuovi, Rezzato, Sarezzo, Sulzano,

2 a Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Castegnato, Castenedolo, Cologne, Darfo Boario Terme, Erbusco, Esine, Gavardo, Gianico, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Trenzano, Vobarno,

1 a Adro, Alfianello, Bassano Bresciano, Bione, Botticino, Caino, Calcinato, Calvagese, Castelcovati, Cellatica, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Gambara, Ghedi, Iseo, Lumezzane, Manerbio, Marcheno, Milzano, Montisola, Muscoline, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Padenghe, Passirano, Pontoglio, Pozzolengo, Puegnago, Salò, San Felice, Serle, Toscolano Maderno, Travagliato, Vallio e Villanuova.

