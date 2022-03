Covid: a Brescia altri 847 contagiati, nuovi positivi in 160 Comuni

La spinta sembra ormai esaurirsi, anche stavolta senza effetti sul sistema sanitario – e dall'1 aprile, ricordiamo, c'è la fine dello stato di emergenza. Ma ormai da più di tre settimane i contagi sono in aumento. La conferma arriva anche dall'ultimo bollettino Covid di Regione Lombardia, diffuso domenica sera: 847 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 6.909 in sette giorni con una media di 987 contagi al giorno, in aumento dell'1,7% sui sette giorni (sabato era +2,2%, venerdì +1,8%) e del 3,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza risale a quota 554 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 6.783 i nuovi positivi, 56.420 in sette giorni con una media di 8.060 casi al giorno, in aumento dello 0,7% sui sette giorni e dell'1,6% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 27 marzo sono 972 i pazienti Covid ricoverati – un anno fa erano quasi 8mila – e di questi 44 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine altri 14 decessi per coronavirus, con un media di oltre 18 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 160 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

157 a Brescia,

26 a Desenzano,

21 a Castelmella,

17 a Ghedi, Nave,

16 a Lumezzane,

14 a Montichiari,

13 a Gussago, Orzinuovi, Roncadelle,

12 a Flero,

11 a Castenedolo, Iseo, Toscolano Maderno,

10 a Cazzago San Martino, Rovato, Travagliato,

9 a Chiari, Gavardo, Palazzolo, Rodengo Saiano, Villa Carcina,

8 a Carpenedolo, Darfo Boario Terme, Mazzano, Ospitaletto,

7 a Bedizzole, Calvisano, Capriano, Erbusco, Gambara, Rezzato, San Zeno, Torbole Casaglia,

6 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Corte Franca, Leno, Manerbio, Padenghe, Passirano, Salò, Trenzano,

5 a Azzano Mella, Borgosatollo, Edolo, Esine, Lonato, Mairano, Poncarale, Roccafranca, Rudiano, Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia