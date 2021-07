Covid, picco di contagi: 51 in un giorno. Adesso aumentano anche i ricoveri

Aumentano in positivi ma la curva del contagio si sta stabilizzando. Anche se continua a crescere: è l'effetto della variante Delta, a cui però almeno per ora non corrisponde un incremento delle ospedalizzazioni: anche se, è giusto dirlo, per la prima volta da settimane il saldo in Lombardia è di 30 pazienti in più (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Nel Bresciano sono 51 i positivi delle ultime 24 ore: non succedeva dal 6 giugno. Sono 268 i casi totali negli ultimi sette giorni, con una media di 38 nuovi casi al giorno: i numeri più alti dal 12 giugno scorso. La curva cresce ancora del 2,7% sui sette giorni e del 5,6% sui sette giorni precedenti.

La Lombardia resiste alla Delta

In Lombardia sono 641 i nuovi positivi in 24 ore, 3.621 negli ultimi sette giorni (non capitava da quasi due mesi) con una media di 517 casi al giorno, in crescita del 6,8% sui sette giorni e del 5,9% sui sette giorni precedenti. Ma la nostra regione, la più vaccinata d'Italia, resiste meglio delle altre all'ondata Delta: in tutta la Lombardia l'incidenza è di 36 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, in provincia di Brescia addirittura 21, nel resto d'Italia circa 54.

Buone notizie dalla Gran Bretagna

Da tenere d'occhio l'improvvisa impennata di ricoveri, 30 in più in 24 ore: si è passato così dai 179 ai 209 pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi; di questi 29 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sul fronte dell'ondata Delta arrivano però buone nuove della Gran Bretagna. I contagi sono (finalmente) in calo, senza alcun lockdown e con una mortalità a 50 giorni inferiore di 18 volte rispetto all'ondata dell'autunno/inverno. “E' difficile dire cosa esattamente abbia determinato questo drammatico calo di letalità tra le due ondate”, fa sapere Guido Silvestri di Pillole di Ottimismo.

“Certamente gran parte del merito va alla vaccinazione di massa – continua Silvestri – ma non è escluso un contributo della stagione estiva, mentre nell'ambiente dei virologi veri si sussurra che se la Delta è molto efficace a trasmettersi forse è meno brava a causare malattia severa; oppure che un virus che si diffonde molto velocemente tende a bruciare più rapidamente il pool di individui suscettibili all'infezione stessa”.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 30 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

4 a Desenzano del Garda,

3 a Gussago,

2 a Castegnato, Gavardo, Manerba, Manerbio, Ospitaletto, Sirmione, Villa Carcina,

1 a Azzano Mella, Bagnolo Mella, Breno, Comezzano Cizzago, Dello, Flero, Lonato, Mairano, Montichiari, Padenghe, Palazzolo sull'Oglio, Passirano, Piancogno, Poncarale, Quinzano d'Oglio, Rodengo Saiano, Rovato, Sarezzo e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia