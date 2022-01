Covid, 5 morti e 3.437 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

Finalmente, la discesa. Dopo giorni di stallo, o lieve calo – il noto plateau – la curva del contagio lombarda da un paio di giorni ha ricominciato a scendere significativamente. Accompagnata anche da un primo ma costante calo sulla pressione degli ospedali (ben lontana, comunque, dai picchi delle ondate precedenti). Resta ancora l'incognita dei decessi: tra mercoledì e giovedì sono stati segnalati 123 morti Covid nella sola Lombardia, con una media di oltre 89 al giorno negli ultimi sette giorni. Sono cinque i deceduti bresciani: 3 donne di Ghedi (86 anni), Pavone Mella (90), Pontoglio (91) e 2 uomini di Brescia (83 anni) e Verolanuova (71).

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale. Sono 3.437 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 25.072 in sette giorni con una media di 3.582 casi al giorno, in calo del 7,1% sui sette giorni (mercoledì era -6,6%, martedì -3,3%) e del 13,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 2.010 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la regione sono 25.098 i nuovi positivi, 175.663 in sette giorni con una media di 25.095 casi al giorno, in calo del 3,6% sui sette giorni e del 9,3% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 27 gennaio sono 3.518 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 3.664, martedì 3.675) e di questi 254 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 189 Comuni. Questi i più colpiti:

521 a Brescia,

94 a Desenzano,

87 a Montichiari,

77 a Lumezzane,

59 a Lonato,

58 a Leno,

55 a Concesio, Palazzolo,

54 a Gavardo, Mazzano,

51 a Chiari, Sarezzo,

49 a Ghedi,

45 a Manerbio,

44 a Darfo Boario Terme, Rovato,

43 a Calcinato, Castenedolo, Flero, Ospitaletto,

41 a Bagnolo Mella,

40 a Travagliato,

38 a Rezzato,

37 a Gardone Valtrompia,

36 a Bedizzole,

35 a Borgosatollo,

33 a Carpenedolo, Castelmella, Rodengo Saiano,

31 a Castegnato.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia