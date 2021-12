Covid: 653 bresciani contagiati e 6 morti, i nuovi casi Comune per Comune

La brutta notizia stavolta arriva dagli ospedali: +107 ricoverati in un giorno in Lombardia, totale (al 27 dicembre) pari a 1.726 pazienti Covid in ospedale, di cui 187 in terapia intensiva. Così appare sempre più vicino il passaggio in zona gialla, con il nuovo anno. Certo siamo ancora lontanissimi rispetto ai tempi pre-vaccino: lo stesso giorno di un anno fa, dopo mesi di lockdown, coprifuoco, restrizioni e chi più ne ha più ne metta, si contavano ancora 4.309 pazienti Covid ricoverati, di cui 508 in terapia intensiva (e solo poche settimane prima, a novembre, si era arrivati a un picco di oltre 9mila persone in ospedale).

I numeri delle ultime 24 ore risentono ancora del calo di tamponi natalizio. Sono 653 i bresciani positivi, 5.744 in sette giorni con una media di 821 casi al giorno, in aumento dell'8% sui sette giorni (domenica era -3,2%, sabato +18,8%) e del 4,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 460 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 5.065 i nuovi positivi, 74.796 in sette giorni con una media di 10.685 contagi al giorno, in aumento del 3,4% sui sette giorni e del 2,3% sui sette giorni precedenti. Sono 49 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore, ma tengono sicuramente conto di un riconteggio legato alle festività di Natale e Santo Stefano. In tal senso, sono 6 i deceduti per coronavirus anche in provincia di Brescia: uomini e donne di età compresa tra i 73 e 92 anni che abitavano a Brescia, Concesio, Montichiari e Rovato.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 120 Comuni. Nel dettaglio:

127 a Brescia,

21 a Concesio,

14 a Flero,

13 a Leno, Roncadelle,

12 a Bagnolo Mella,

11 a Orzinuovi, Sarezzo,

10 a Cazzago San Martino, Desenzano, Lonato, Lumezzane, Mazzano, Travagliato,

9 a Darfo Boario Terme, Gavardo, Ghedi, Gussago, Monticelli Brusati, Ospitaletto, Pontevico,

8 a Castegnato, Montirone, Nave, Rezzato, Rodengo Saiano, Villa Carcina,

7 a Botticino, Capriano, Castelmella, Montichiari, Padenghe, Palazzolo, Pisogne, Torbole Casaglia,

6 a Calcinato, Carpenedolo, Esine, Salò,

5 a Azzano Mella, Idro, Manerba, Manerbio,

4 a Borgosatollo, Bovezzo, Breno, Castelcovati, Dello, Gardone Valtrompia, Nuvolera, Poncarale, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Rovato, Sulzano, Toscolano Maderno,

3 a Adro, Borno, Caino, Castenedolo, Erbusco, Iseo, Maclodio, Mairano, Malonno, Pavone Mella, Pian Camuno, Pralboino, Puegnago, Sirmione, Verolanuova,

2 a Alfianello, Bedizzole, Borgo San Giacomo, Calvisano, Cividate Camuno, Lograto, Muscoline, Nuvolento, Paratico, Passirano, Pozzolengo, Soiano, Visano, Zone,

1 a Acquafredda, Artogne, Berlingo, Calvagese, Casto, Chiari, Coccaglio, Collebeato, Collio, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Gambara, Gardone Riviera, Gianico, Malegno, Marone, Moniga, Niardo, Ome, Orzivecchi, Piancogno, Polaveno, Polpenazze, Preseglie, Quinzano, Roccafranca, Rudiano, Sellero, Serle, Sonico, Tignale, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vestone e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia