Covid, impennata di contagi: 1.692 in 24 ore. I Comuni più colpiti

Impennata di contagi, 1.692 bresciani positivi in 24 ore: mai così tanti da febbraio – anche se già il 20 aprile si era arrivati a 1.672 – ma numeri che nel complesso non incidono sulla curva settimanale, che rimane stabile. Ovvero: 6.489 positivi totali negli ultimi sette giorni con una media di 927 casi al giorno, in aumento dello 0,3% sui sette giorni e dell'1,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 520 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

La curva è addirittura in calo in Lombardia, nonostante i 13.110 positivi delle ultime 24 ore: questo perché una settimana fa si era arrivati anche a più di 14mila contagi in un giorno. Sono 51.544 i positivi negli ultimi sette giorni, con una media di 7.363 casi al giorno (in calo dell'1,8% sui sette giorni e dell'1,1% sui sette giorni precedenti).

Stabile la situazione negli ospedali, con i ricoveri in lievissimo rialzo: al 27 aprile sono 1.286 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (martedì erano 1.252, lunedì 1.213) e di questi 35 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine altri 26 decessi per coronavirus, con una media mobile di oltre 28 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 174 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

279 a Brescia,

40 a Ghedi,

36 a Concesio, Montichiari,

30 a Desenzano,

29 a Ospitaletto,

27 a Gussago,

23 a Castelmella, Lumezzane,

22 a Chiari,

21 a Iseo, Leno, Rovato,

20 a Darfo Boario Terme,

19 a Orzinuovi, Travagliato,

18 a Isorella, Sarezzo,

17 a Gardone Valtrompia, Palazzolo, Salò, Vobarno,

16 a Borgosatollo,

15 a Bedizzole, Passirano, Rezzato, Roncadelle, Sirmione,

14 a Bagnolo Mella, Castenedolo, Monticelli Brusati, Sale Marasino,

13 a Calcinato, Carpenedolo, Flero, Manerba, Manerbio, Pezzaze,

12 a Botticino, Capriano del Colle, Cologne, Corte Franca, Gavardo, Lonato, Rodengo Saiano,

11 a Lodrino, Prevalle,

10 a Calvagese, Castegnato, Marcheno, Marone, Mazzano, Padenghe, Paderno Franciacorta, Pontevico, Serle, Torbole Casaglia, Verolanuova, Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia