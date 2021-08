Covid: a Brescia 70 contagiati e un morto, i nuovi casi Comune per Comune

Con i contagi settimanali siamo tornati ai livelli di fine maggio, tre mesi fa: 70 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Brescia, che portano a 485 i casi in sette giorni con una media di 69 positivi al giorno, in crescita dell'1,5% sui sette giorni (giovedì era +9,7%, mercoledì +1,6%) e dell'11,3% sui sette giorni precedenti. La media di 69 positivi al giorno era stata raggiunta alla vigilia di Ferragosto, ma prima di allora il 28 maggio; per i più curiosi, i grafici come sempre a fondo pagina. L'incidenza si attesta a quota 39 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

Lieve risalita dei contagi anche in Lombardia. Sono 601 i positivi nelle ultime 24 ore, 3.628 in sette giorni con una media di 518 casi al giorno, in crescita del 2,8% sui sette giorni (giovedì era +3,7%, mercoledì -1,8%) e del 6,6% sui sette giorni precedenti. Stabili i ricoveri in ospedale: ad oggi sono 377 i pazienti Covid nei reparti lombardi, di cui 44 in gravi condizioni in terapia intensiva. Tre i decessi registrati per coronavirus, tra cui un bresciano: un uomo di 80 anni che viveva a Capriolo.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 40 Comuni. Nel dettaglio:

9 a Brescia,

7 a Rovato,

3 a Botticino, Carpenedolo, Darfo Boario Terme, Orzinuovi, Ospitaletto,

2 a Bedizzole, Castrezzato, Gavardo, Idro, Pontevico, Pralboino,

1 a Bagolino, Bassano Bresciano, Calcinato, Capriolo, Castegnato, Castenedolo, Casto, Chiari, Concesio, Desenzano, Flero, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Gussago, Palazzolo, Piancogno, Pompiano, Prevalle, Rezzato, Rodengo Saiano, Rudiano, Sarezzo, Sirmione, Sellero, Trenzano, Vezza d'Oglio e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia