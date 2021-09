Covid: a Brescia 35 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

La pandemia continua a rallentare ormai da giorni, in Lombardia e in tutta Italia: anche in provincia di Brescia, come testimoniano i grafici, come sempre a fondo pagina. Ma saranno le prossime settimane ad essere decisive: lo scorso anno il “banco” è saltato dalla metà di ottobre, con centinaia di ricoveri Covid quotidiani solo nella nostra regione. Quest'anno ci sono i vaccini, ma la platea di chi non ha ancora ricevuto una dose (per scelta o per altri motivi) è ancora ampia. Anche nella ricca Lombardia.

Intanto, i numeri: sono solo 35 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 356 negli ultimi sette giorni con una media di 51 casi al giorno, in calo del 5,6% sui sette giorni (sabato era -5,3%, venerdì +3,6%) e del 10,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 29 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Non si registravano così pochi casi ormai da quasi due mesi, dai primi di agosto.

Covid: la situazione in Lombardia

In linea con quanto accade nel resto della Lombardia: in tutta la regione non si registravano così pochi casi settimanali addirittura dalla terza settimana di luglio. Si parla di 304 positivi nelle ultime 24 ore, 2.785 negli ultimi sette giorni con una media di 398 casi al giorno, in calo dell'1,5% sui sette giorni e del 10,6% sui sette giorni precedenti. In lieve calo anche i ricoveri: ad oggi sono 440 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, di cui 61 in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 10 i decessi per coronavirus segnalati tra sabato e domenica.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 23 Comuni. Nel dettaglio:

4 a Brescia, Calvagese, Lonato,

2 a Carpenedolo, Travagliato, Vobarno,

1 a Bedizzole, Berlingo, Castrezzato, Esine, Gavardo, Leno, Mazzano, Montichiari, Paratico, Piancogno, Pontevico, Prevalle, Rezzato, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rudiano e San Gervasio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia