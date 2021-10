Covid: 71 contagiati nel Bresciano, i nuovi casi Comune per Comune

Mai così tanti positivi in un solo giorno da più di un mese, né a Brescia che in tutta la Lombardia: sembra chiaro l'effetto Green Pass, che causa un significativo aumento dei tamponi quotidiani (tra lunedì e martedì in Lombardia ne sono stati processati 150mila) per chi è costretto a farli per andare a lavorare (quando invece potrebbe vaccinarsi e basta, ma tant'è). Le variazioni percentuali che certificano l'aumento dei casi, però, sono più contenute: +3,3% sui sette giorni in Lombardia e +4,2% in provincia di Brescia, mentre nel resto d'Italia – come riporta Pillole di Ottimismo – siamo a dieci volte tanto, +43,2% su tutto il territorio nazionale.

Questi i numeri dell'ultimo bollettino reso noto dalla Regione. Sono 71 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 350 in sette giorni con una media di 50 contagi al giorno, in aumento del 4,2% sui sette giorni (lunedì era -2%, domenica +2,1%) e del 2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 28 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (in Italia è più di 40).

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 498 i nuovi contagi, 2.621 in sette giorni con una media di 374 al giorno, in aumento del 3,3% sui sette giorni (lunedì era +0,3%, domenica +4%) e del 3,6% sui sette giorni precedenti. Qualcosa si muove, in negativo, sugli ospedali: balzo di 22 ricoveri in più in un solo giorno. Al 26 ottobre sono 350 i pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 328, domenica 324) di cui 49 in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 3 i decessi per coronavirus in tutta la regione.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 36 Comuni. Nel dettaglio:

15 a Brescia,

7 a Ospitaletto,

3 a Gussago, Rodengo Saiano, San Zeno Naviglio,

2 a Bagnolo Mella, Calvagese, Castelmella, Chiari, Desenzano, Lumezzane, Manerba, Nave, Rezzato, Rovato, San Gervasio,

1 a Bedizzole, Bione, Brandico, Cellatica, Gargnano, Gavardo, Gottolengo, Leno, Lonato, Malonno, Manerbio, Palazzolo, Provaglio d'Iseo, Puegnago, Roncadelle, Sirmione, Toscolano Maderno, Travagliato, Verolanuova e Verolavecchia.

