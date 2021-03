Covid, bollettino Lombardia del 27 marzo 2021: tutti i dati

Sono state trovate altre 4.884 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di sabato 27 marzo, i casi sono emersi analizzando 61.469 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 7,9%.

Cala la percentuale di nuovi positivi rispetto al numero di tamponi effettuati a livello regionale, ma cresce in valore assoluto il numero di contagi nella nostra provincia. Sono 941, contro i 696 di ieri, i nuovi positivi nel Bresciano.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in regione sono stati 61.469, i nuovi casi sono 4.884. La percentuale di positività si ferma al 7,9 contro l'8,3 di ieri.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri (852) e anche quelli nei reparti normali, 13 in più rispetto a ieri (7.124). Stabile, purtroppo, anche il numero dei decessi, con altre 102 croci.

La situazione in Lombardia

Il dato del contagio nelle province lombarde: