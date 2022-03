Covid: 1.042 bresciani positivi e un decesso, contagi in 158 Comuni

Quinto giorno consecutivo con più di mille nuovi casi quotidiani. Se i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari non destano particolare preoccupazione - grazie alla massiccia campagna vaccinale, non accenna per ora a calare il dato dei nuovi contagi giornalieri. L'ultimo report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, conferma intanto che il più alto tasso di nuovi positivi si ha nella fascia d'età tra i 10 e i 19 anni, mentre sono in aumento i ricoveri nella fascia sotto ai 5 anni. Il decesso è riferito a una donna di donna di 92 anni residente a Bedizzole.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 8.532 i nuovi positivi (ieri erano 8.677, qui il report completo). A fronte di 69.574 tamponi effettuati, la percentuale di nuovi positivi è del 12,2 contro il 12,5% del giorno prima.

I dati:

i tamponi effettuati: 69.574

i nuovi casi positivi: 8.532

in terapia intensiva: 45 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 905 (-41)

i decessi, totale complessivo: 39.175 (+13)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.790;

Bergamo: 549;

Brescia: 1.042;

Como: 406;

Cremona: 288;

Lecco: 346;

Lodi: 88;

Mantova: 430;

Monza e Brianza: 764;

Pavia: 469;

Sondrio: 125;

Varese: 924.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 158 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: