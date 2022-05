Covid: altri 384 bresciani contagiati in 24 ore, i Comuni più colpiti

Discesa libera, forse inarrestabile: si attendono eventuali contraccolpi estivi, ma per il resto se ne riparla in inverno. Emergenza lontana: senza lockdown da più di un anno, e questo solo grazie ai vaccini. I numeri del bollettino regionale pubblicato giovedì sera: sono 384 i bresciani positivi al Covid in 24 ore, 2.556 in sette giorni con una media di 365 casi al giorno, in calo del 3,9% sui sette giorni e del 10,5% sui sette precedenti. L'incidenza si attesta a quota 205 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 2.742 i nuovi positivi, 20.020 in sette giorni con una media di 2.860 contagi al giorno, in calo del 5,8% sui sette giorni e dell'11,8% sui sette precedenti. Calano ancora i ricoveri: al 27 maggio sono 752 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, e di questi 32 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine 27 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, in tutta la regione: nessun decesso in provincia di Brescia. La media mobile è di poco inferiore ai 16 morti al giorno, negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

I contagi nelle ultime 24 ore in alcuni dei Comuni più popolosi (e più colpiti) della provincia:

66 a Brescia,

16 a Desenzano,

7 a Lumezzane,

6 a Rovato,

5 a Ghedi, Montichiari,

4 a Lonato,

3 a Concesio, Gussago.

