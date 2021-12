Covid: 297 bresciani contagiati a Natale, i nuovi casi Comune per Comune

La tregua di Natale dal boom di contagi potrebbe durare un paio di giorni: Natale e appunto Santo Stefano, festivi in cui i tamponi processati saranno decisamente di meno. Ma è solo apparenza, non cambia la sostanza: nonostante i record quotidiani di tamponi l'impennata di casi degli ultimi giorni è realtà, probabilmente conseguenza del diffondersi rapidissimo della variante Omicron. Ma niente panico, anzi: certo gli eventuali effetti sulla sanità pubblica (carichi ospedalieri e decessi) si vedranno forse entro una decina di giorni. Ma ad oggi, con i positivi in continua crescita da settimane (in tutta la Lombardia sono 120mila gli attualmente positivi, oltre un decimo dell'intera popolazione) grazie allo scudo dei vaccini non c'è stata alcuna drammatica ripercussione sugli ospedali. Avanti così, resistere: e avanti con il vaccino (e i richiami).

I numeri del bollettino regionale

I numeri del bollettino regionale. Sono solo 297 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 5.312 in sette giorni con una media di 759 casi al giorno, in calo del 3,2% sui sette giorni (sabato era +18,8%, venerdì +12,2%) e in aumento del 15% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 426 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 4.581 i nuovi positivi, 72.307 in sette giorni con una media di 10.330 casi al giorno, in calo dell'1,1% sui sette giorni ma in aumento del 16,8% sui sette giorni precedenti.

Contagi e ospedali: la situazione

Il confronto su base settimanale è impietoso. In tutta la regione si è passati dai 32.344 contagi della settimana dal 13 al 19 dicembre agli oltre 72mila della settimana appena conclusa: più del doppio, in termini percentuali +123,5%. Nel Bresciano si è passati dai 3.203 della settimana dal 13 al 19 dicembre ai 5.312 (+65,8%) della settimana appena conclusa. Ma gli ospedali reggono, grazie al vaccino: al 26 dicembre sono 1.619 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (sabato erano 1.579, venerdì 1.568) di cui 180 in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 15 i decessi per coronavirus segnalati tra sabato e domenica.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 89 Comuni. Nel dettaglio:

64 a Brescia,

12 a Desenzano,

9 a Castelmella, Montichiari, Villa Carcina,

8 a Botticino,

7 a Verolanuova,

6 a Rodengo Saiano, Sarezzo,

5 a Gardone Valtrompia, Lonato, Lumezzane, Mazzano, Roncadelle,

4 a Adro, Flero, Ospitaletto, Rovato, Villanuova, Vobarno,

3 a Carpenedolo, Collebeato, Cologne, Corte Franca, Ghedi, Gussago, Manerbio, Nave, Ome, Polaveno, Travagliato, Trenzano,

2 a Darfo Boario Terme, Calvisano, Capriolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Dello, Gavardo, Marcheno, Orzinuovi, Paderno Franciacorta, Palazzolo, Pisogne, Pontevico, Pontoglio, Rezzato, Rudiano, Salò, San Gervasio, San Paolo, Torbole Casaglia,

1 a Bagnolo Mella, Bienno, Borgosatollo, Bovezzo, Calcinato, Capriano, Castegnato, Castenedolo, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Corteno Golgi, Gambara, Gardone Riviera, Gianico, Iseo, Leno, Maclodio, Mairano, Manerba, Moniga, Montirone, Muscoline, Nuvolera, Padenghe, Passirano, Polpenazze, Poncarale, Pozzolengo, Prevalle, Sirmione, Soiano, Tavernole sul Mella, Vallio Terme, Vestone e Visano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia