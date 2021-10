Covid, nel Bresciano 12 contagi e un morto: il paese che piange la vittima

La curva del contagio non ha ancora rialzato la testa, anche se le avvisaglie non mancano (tra cui l'indice Rt, a livello nazionale tornato sopra 1: ovvero quanto velocemente si riproduce il virus): resta da vedere se è solo un assestamento dovuto al gran numero di tamponi processati o se invece sono i primi effetti del freddo d'autunno (ben filtrati dalla campagna di vaccinazione: un anno fa, in questo periodo, già si contavano i giorni per il nuovo lockdown e la zona rossa). Sono gli ospedali, comunque, l'indicatore da tenere d'occhio, e senza allarmismi: anche in Gran Bretagna, checché se ne dica dei 40mila e oltre contagi al giorno, ci sono ancora meno pazienti Covid in terapia intensiva che in Francia o in Germania.

Intanto, i numeri del bollettino regionale: sono solo 12 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, complici i pochi tamponi processati tra domenica e lunedì; ma si registra, purtroppo, un decesso per coronavirus (l'unico in tutta la Lombardia), un anziano residente a Palazzolo sull'Oglio. Sono 339 i contagiati bresciani degli ultimi 7 giorni, con una media di 48 casi al giorno, in calo del 2% sui sette giorni (domenica era +2,1%, sabato +6,2%) e stabile sui 7 giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 27 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la Lombardia sono 119 i positivi: 2.535 in 7 giorni con una media di 362 contagi al giorno, in crescita dello 0,3% sui sette giorni (domenica era +4%, sabato -1,7%) e del 4,3% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: al 25 ottobre risultano 328 pazienti Covid ricoverati (domenica erano 324, sabato 330) di cui 48 in gravi condizioni in terapia intensiva.

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in appena 11 Comuni. Nel dettaglio:

2 a Corzano e Rovato,

1 a Brescia, Calcinato, Castenedolo, Erbusco, Gussago, Orzinuovi, Palazzolo sull'Oglio, Rudiano e Verolanuova.

